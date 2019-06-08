台灣第一名模林志玲6日嫁給日本男星、小7歲放浪兄弟成員Akira（黑澤良平），許多粉絲十分好奇志玲姐姐成為日本媳婦後，是否立刻得冠夫姓改名為「黑澤志玲」？知名法律知識臉書「法律白話文運動 Plain Law Movement」昨透露，在林志玲尚未歸化情況下，因當地法律不讓外國人有日本國籍，志玲姐姐不須改姓，反倒是跟外國人結婚的日本人可以跟配偶姓，若Akira有意願，可以改名為「林良平」。

據臉書專頁「法律白話文運動 Plain Law Movement」表示，日本法律確實規定夫妻結婚得從夫或妻姓，但剛結婚的林志玲在當地法律仍屬於外國人，因此無法改用日本姓名，也就不須立刻改名，而網友補充，和日籍配偶結婚滿3年後就可以申請歸化，所以要不要歸化及面對改名問題，要看林志玲和老公協調後決定。

「法律白話文運動 Plain Law Movement」更表示，在目前林志玲仍是外國人的情況下，據日本戶籍法規定，37歲的Akira倒是能夠在結婚六個月內申請改為跟外籍另一半同姓氏，也就是變成「林良平」，對此，網友笑說：「林良平蠻台的，親切好聽」、「林良平完全是正港台灣人的名字」、「志玲姐姐的決定我都支持」。

林志玲日前宣布閃嫁，Akira則在聲明透露，兩人8年前因舞台劇成為好朋友，半年前正式交往，日本媒體報導，兩人目前沒有決定婚後將在何處定居，又因雙方時常需要為了工作全球各處跑，未來有可能成為空中飛人夫妻。

(中時電子報)