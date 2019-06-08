苗栗警方貼出車手照片，向詐騙集團宣戰「你敢領，我們一定抓到你！」。（巫靜婷攝）

苗栗警方打擊詐騙再出招，民眾近日到縣內各大金融機構的自動櫃員機（ATM）領錢，發現每台機器旁張貼如「通緝令」般的詐騙車手照片供民眾指認，警方更以紅色大字警告車手「你敢領，我們一定抓到你！」，霸氣向詐騙集團宣戰，嚇阻意味十足。

苗栗縣警局刑事警察大隊指出，詐騙案件層出不窮，集團常誘騙被害人匯款，再要求旗下車手現身提領或面交取贓，迄今逮捕歸案的車手達92名，由於部分案件僅有車手影像，身分不明增加辦案難度，警方分析犯案熱點，在ATM旁張貼車手影像供民眾辨識及檢舉，祭出1萬元獎勵金就是要抓到人。

刑警大隊表示，遭逮的詐騙車手有一定比例是青少年，詐騙集團利用高薪打工等名目，吸收涉世未深的少年或學生加入車手行列，曾有1名17歲少年當車手提領25萬元贓款，獲得5000元報酬，後來被抓，少年家人向被害人支付180萬元和解金，得不償失。

暑假到了，家長需多關心孩子動向，避免誤入歧途，縣警局配合內政部警政署展開「青春專案」，自6月1日起至8月31日止，辦理淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害和擴大預防犯罪宣導等3大主軸，警方將加強不妥當場所臨檢，保護青少年安全。

(中時 )