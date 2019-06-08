立法院長蘇嘉全表示，起厝起一半，師傅不能換，蔡總統在國防、外交經濟推動整體的能力大家有感，要讓蔡總統有機會繼續為大家服務。（盧金足攝）

國策顧問、台灣不孕症權威醫師、台中市小英之友會理事長李茂盛8日號召中部醫界共同連署挺蔡總統。（盧金足攝）

助英台！台中彰化醫界500多人，8日在台中長榮桂冠酒店共同舉辦「力挺台灣、捍衛主權」連署力挺蔡英文總統。（盧金足攝）

國策顧問、台灣不孕症權威醫師李茂盛號召中部醫界共同挺蔡總統，衛福部長陳時中、立法院長蘇嘉全、台水董事長魏明谷與台中、彰化醫界500多人，8日在台中長榮桂冠酒店共同舉辦「力挺台灣、捍衛主權」連署成立挺英後援會，李茂盛強調，要讓蔡總統獲得民進黨初選民調的勝利，振臂高呼「這麼好總統不能讓她孤獨」，掀起全場熱烈掌聲。

李茂盛表示，「為何不力挺同樣為醫界的賴清德？」之前對蔡總統有所不滿，但經蔡總統內部調整後，這半年來對台灣的照顧，改善醫品質與環境，獲得民眾感動，「大家要站出來力挺小英」，蔡總統訴求年金改革、兩岸、國防與外交，表現可圈可點「number one」（第一名），「台灣力廷小英、力挺台灣」讓台灣成為光榮有尊嚴的百姓、國際人民，「這麼好總統不能讓她孤獨。」

李茂盛強調，希望蔡總統順利連任，繼續推動長照2.0政策，造福老人，但目前初選民調危急，蔡總統一定要連任，否則病人權益與醫界努力將付諸流水。

中彰醫界的挺小英後援會，台水董事長魏明谷也到場相挺，擔任小英之友會榮譽總會長的立院龍頭蘇嘉全表示，起厝起一半，師傅不能換，在世界屹立不搖，讓台灣走到世界，10日即將舉行電話民調，他從台中還奔赴屏東、新北等地為蔡總統爭取更多支持。

蘇嘉全說，來自台中與彰化等地的醫師、中醫師、護理師等醫界勇敢的站出來，支持蔡英文總統來繼續連任，相信大家心裡都有一把尺，台灣要實際踏入國際，現在是一個國際化的社會，台灣是地球村的一份子，由蔡總統有領導實力的人來領導台灣跟世界競爭。

蘇嘉全表示，蔡總統處理年金改革，因為不能將這個爛攤子再給下任總統來處理，所以必須年金的改革，年金改革或許會讓少部分的人而權益受損，但是年金不改革會讓更多的公務員未來蒙受更多的災難。

他強調，「蔡總統的改革難道錯了嗎？絕對是一個對的方向！」所以這3年來，她做了非常多的事情，包括整個經濟的成長，現在的失業率是19年來最低的，所以整個經濟的發展穩定，股票維持一萬點左右，蔡總統在經濟推動整體的能力大家有感，要讓蔡總統有機會繼續為大家服務。

(中時 )