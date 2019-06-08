韓國瑜花蓮造勢大會，高雄市長韓國瑜預計5點大進場，目前挺韓民眾越來越多，已將六期重劃區站得水洩不通，挺韓「四大天王」輪流登場，現場6萬椅子不但坐滿，人潮蔓延至中山路，現場主持人宣布現場已超過8萬人，突破花蓮史上造勢紀錄。

支持民眾幾乎人手一支國旗，衣服上貼上「非韓不投」、「韓家軍」貼紙，現場大國旗已經攤開在會場傳接，氣氛熱烈，被譽為「韓粉四大天王」的杏仁哥、文山伯、陳清茂、強強滾輪流登台，帶領現場8萬多名韓粉人，高呼台灣加油，韓國瑜凍蒜。

「要給韓國瑜最大的信心」陳清茂說，民進黨說韓國瑜要留在高雄當市長，但民進黨選輸的官卻能愈做愈大，一點也不合理，我們有韓國瑜這麼好的人才，就一定要堅持，韓國瑜現在最需要的就是民眾給他的信心，只有大家齊心站出來，選舉公報上會出現韓國瑜。

不滿韓國瑜近日被抹黃，文山伯為韓燒聲喊屈，他說，台灣不能用錢買，你們有鈔票、我們有選票，韓國瑜只剩下支持他的兄弟姐妹了，台灣人民需要一個可以為子子孫孫打拚的人，要勇敢站出來，丟掉藍綠，這條路會很艱難，但我們要有氣勢，一直延續到15日雲林、22日台中、29日屏東。

強強滾向韓粉喊話，改變的時刻到了，最接地氣、最愛台灣，人民唯一要的就是韓國瑜，大家毋免驚，站起來讓民進黨看到我們的力量。

「杏仁哥」吳育全上場高喊「高雄韓家軍報到！」讓全場陷入瘋狂，搖旗吶喊「庶民選總統，總統選庶民！」外傳前縣長傅崐萁為韓國瑜在花蓮造勢活動中扮演穿針引線的的角色，花蓮縣長徐榛蔚預計將在4點抵達會場，以行動挺韓。

由於表定韓國瑜將在下午5點大進場，目前會場外中山路、軒轅路口已經自動自發由韓粉自己拉出一條動線，應就是等待韓稍後進場；而兩側也站滿韓粉，揮舞國旗，現場氣氛越來越熱鬧，主持人在帶全場大合唱〈我的未來不是夢〉。

(中時 )