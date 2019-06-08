「決戰2020-贏回台灣！」花蓮造勢會場，大小旗幟滿天飛舞。（范振和攝）

國民黨立委擬參選人黃啓嘉服務處送來疑是中暑女婦人，工作人員緊急處理。（范振和攝）

韓粉花蓮場造勢人潮已漫流至附近街道。（范振和攝）

「決戰2020-贏回台灣！」數萬韓粉8日下午熱情引爆花蓮場造勢活動現場，大面國旗從六期市地重劃區場內傳遞到周圍重慶路上，放眼望去，紅壓壓一片人潮，不少人說，只能用「恐怖」兩字形容。

花蓮市婦女挺韓粉絲後援會總幹事江如玲下午3時說，不吹牛皮，她遶看一遍後，初估已有7萬人潮！相信晚一點，破10萬人大關，不成問題。上午到下午1時左右，六期市地重劃區主場地，就擠滿了人潮，2時起，周圍的重慶路、中山路尾段逐漸摩肩擦踵，3時以後，自由街也出現大批穿紅衣、國旗裝的韓粉，壯觀之至。

江如玲說，從和平、博愛、福建、三民、五權、花崗、復興到光復街各路段，都在申請管制路段範圍內，她也是第一次看到大面國旗從場內傳到場外的中山路、重慶路，韓粉嗨翻天，期許這次要讓世界看到台灣，台灣看見花蓮！

今天下午造勢活動，從歌曲重複播放、教唱開始，到地方社團、街頭藝人表演，「原」味十足，台上盡情歌舞，台下開心唱和，大小旗幟也滿天揮舞，笛聲聲囂塵上，大熱天下，韓粉熱情更加抵擋不住。

值得一提的是，造勢會場前「石來運轉」廣場的黃啟嘉參選立委服務處，送來一名洗腎婦人疑是中暑案，服務處緊急連絡醫療站醫護人員搶救中。

(中時 )