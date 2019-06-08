罕病天使小許(中)與兩名職籃球星田壘(左)、林志傑(右)籃球場邊相見歡。(謝瓊雲翻攝)

第一屆秀傳盃3對3籃球賽上午在彰化市延平公園籃球場登場，吸引48隊組隊報名參賽。(謝瓊雲翻攝)

球星林志傑在籃框下陪慢飛天使們定點投籃。(謝瓊雲翻攝)

彰化秀傳紀念醫院主辦第一屆「秀傳盃3對3籃球賽」，8日於彰化市延平公園籃球場熱鬧登場，一整天的賽事共計48隊報名參賽，而野獸林志傑、少俠田壘現身公益投籃秀，更吸引全場圍觀。

秀傳紀念醫院院長黃士維表示，秀傳用心守護民眾健康，打造彰化健康運動城市，今年3月啟用第六智慧醫療大樓，就位在延平公園旁，因此結合公園的籃球場地，主辦第一屆「秀傳盃3對3籃球賽」，推廣籃球之餘，也鼓勵民眾多運動，有益身體健康。

第一屆秀傳盃，共分為大專社會組、高中職組、女子組與秀傳員工組，大專社會組一開放報名就16隊額滿，火速秒殺，報名十分踴躍；彰濱秀傳醫院副院長李岳聰，和彰濱眼科醫師許紘睿等人也組隊參賽，展現好身手。

主辦單位還特別安排公益投籃活動，由林志傑和田壘與球迷、慈愛教養院8名慢飛天使進行定點投籃活動；兩名職籃球星也與聖母聖心啟智中心的慢飛天使「小許」相見歡，小許因罹患罕見疾病小腦萎縮症，在聖母聖心啟智中心長期照護關懷，勇敢面對自身困境，成為生命鬥士，他開心的說很高興受到田壘和林志傑的鼓勵，感受到社會的愛與溫暖。

秀傳醫院指出，大專社會男子組、高中職男子組各16隊報名，各取前三名，第一名獎金3000元、第二名2400元、第三名1800元；女子組與秀傳員工組各8隊報名，各取前二名，第一名獎金2400元、第二名1800元。各組前4強還額外加碼贈送「BE HEROES經典對決籃球賽」門票，歡迎他們踴躍前往彰化體育館觀戰，現場為支持的籃球隊加油。

(中時 )