騎車未載安全帽被警方攔撿，多數騎士只能在吃罰單後繼續冒險「無帽」駕駛。台南市警局交通大隊率先推出「平安帽專案」，在開罰時也準備「平安帽」供違規騎士使用，事後再就近歸還，獲得不少善心人士響應，連退休的南檢書記官潘敏捷也揪眾捐助106頂。
騎機車未載安全帽所造成的傷亡事件一直居高不下，交警大隊長翁誌宏透過人脈大力推動「平安帽」專案，號召各界捐助安全帽，讓員警攔檢發現機車騎士未戴安全帽上路時，除依法開單告發外，也能提供違規騎士備用的安全帽，使用後再就近歸還派出所或交通分隊，以免他們在回家的路上發生危險。
翁誌宏表示，為減少事故發生，避免憾事一再上演，今年台南市已將「騎（乘）機車未戴妥安全帽」列為加強取締的重點；但取締開單只是執法的手段，並不是警察的最終目的，因此推動「平安帽」專案，希望讓愛心得以持續傳遞下去，還發送《如何選購、配戴安全帽》貼心小卡片，提醒民眾使用安全帽的方式。
翁誌宏的創舉獲得熱烈響應，除善心人士及廟宇、民間機關捐助平安帽260頂外，已從台南地檢署退休10年的書記官潘敏捷，近日更主動前往交大捐助平安帽106頂。
由於潘敏捷的另個身分是「靈界翻譯者」，對此她十分低調說，或許因個人體質，她很感謝上蒼讓她多一分可以服務別人的能力，也因此與供奉在新營警分局的黑面三媽有了因緣，經常邀請信徒行善助人，此次更主動邀集新營警分局黑面三媽的信徒合資捐助平安帽。
(中時 )
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