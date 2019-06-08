已退休的台南地檢署書記官潘敏捷與新營警分局黑面三媽信徒共同捐助的平安帽。（洪榮志翻攝）

騎車未載安全帽被警方攔撿，多數騎士只能在吃罰單後繼續冒險「無帽」駕駛。台南市警局交通大隊率先推出「平安帽專案」，在開罰時也準備「平安帽」供違規騎士使用，事後再就近歸還，獲得不少善心人士響應，連退休的南檢書記官潘敏捷也揪眾捐助106頂。

騎機車未載安全帽所造成的傷亡事件一直居高不下，交警大隊長翁誌宏透過人脈大力推動「平安帽」專案，號召各界捐助安全帽，讓員警攔檢發現機車騎士未戴安全帽上路時，除依法開單告發外，也能提供違規騎士備用的安全帽，使用後再就近歸還派出所或交通分隊，以免他們在回家的路上發生危險。

翁誌宏表示，為減少事故發生，避免憾事一再上演，今年台南市已將「騎（乘）機車未戴妥安全帽」列為加強取締的重點；但取締開單只是執法的手段，並不是警察的最終目的，因此推動「平安帽」專案，希望讓愛心得以持續傳遞下去，還發送《如何選購、配戴安全帽》貼心小卡片，提醒民眾使用安全帽的方式。

翁誌宏的創舉獲得熱烈響應，除善心人士及廟宇、民間機關捐助平安帽260頂外，已從台南地檢署退休10年的書記官潘敏捷，近日更主動前往交大捐助平安帽106頂。

由於潘敏捷的另個身分是「靈界翻譯者」，對此她十分低調說，或許因個人體質，她很感謝上蒼讓她多一分可以服務別人的能力，也因此與供奉在新營警分局的黑面三媽有了因緣，經常邀請信徒行善助人，此次更主動邀集新營警分局黑面三媽的信徒合資捐助平安帽。

(中時 )