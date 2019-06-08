有攻有守、佳冬鄉民組隊重現「石戰」景象。（林和生攝）

面對對手水球攻勢，團隊成員以斗笠圍成網，守護後方磚牆，重現「石戰」景象。（林和生攝）

曾流傳百年的端午奇特習俗「石戰」，由鄉民相擲石頭，盼藉此「祛疾避疫」，但日治時期被日人視為「蒙昧惡俗」遭到禁止，屏東佳冬鄉8日上午，以水球代替石頭，由眾人組隊對抗，隊員不分老幼，彷彿搭乘時光機重溫舊時的石戰現場。

屏東縣茄冬文史協會理事長楊景謀指出，因為5月氣候炎熱、百毒叢生，在清朝便出現石戰文化，從何而來無從得知，但有人說是仿造牧童投石遊戲演變而來，以村莊為單位，兩方對壘、相互丟擲石頭，宛如作戰的一種活動。

屏東縣政府客務處長陳麗萍說，石戰常遭致死傷，且輸得一方除得接受脫褲羞辱，贏得人還能到輸的村莊大吃大喝，因此常引爆更大規模衝突，日治時代以舉動不文明為由、全面禁止，72歲佳冬鄉民楊志堅坦言，這習俗連聽都沒聽過，至少在地方消失近百年。

「重新找回文化其實不容易」陳麗萍坦言，透過文獻收集尋找文化脈絡，以丟擲水球方式再現歷史場域，這對觀光與文化行銷都邁開重要第一步，未來不排除擴大辦理，讓更多人認識屏東、認識佳冬。

頂著35度以上高溫，長輩、小孩拿著水球互擲，防禦組則是以斗笠抵擋，一攻一守誰也不讓誰，雖然臉上掛著笑容，但眾人對於勝利仍舊堅持，在一旁看得目不轉睛的楊景謀點點頭說，這就是石戰的精髓。

(中時 )