大陸工信部於6月6日向中國移動、中國聯通、中國電信和中國廣電四家運營商正式發放5G商用牌照。而中國鐵路動車組Wi-Fi系統唯一的建設和運營主體－國鐵吉訊科技有限公司已準備擁抱5G技術，全面推動5G技術在鐵路行業的應用。

中新社8日報導，國鐵吉訊已組建專業技術團隊，在高鐵Wi-Fi系統技術儲備、高鐵Wi-Fi系統與5G融合、定制開發車載5G設備等三個方面進行了戰略部署。在技術儲備方面，高鐵Wi-Fi系統車載設備己具備無縫切換至5G網路的技術條件。

國鐵吉訊與運營商還對高鐵Wi-Fi系統與5G技術融合方案進行了深入研究，並初步擬定Wi-Fi系統與5G融合的技術方案，將利用邊緣計算、網路切片、虛擬化等關鍵技術，實現5G與Wi-Fi系統用戶之間的高度業務融合，解決高鐵對5G信號遮罩問題，將有效提升旅客出行體驗。

國鐵吉訊與華為、中興等5G設備商開展密切合作，聯合開發與高鐵Wi-Fi設備高度融合的車載5G設備，並計劃於2019年底完成測試工作。通過定制開發車載5G設備，國鐵吉訊將加快推進高鐵Wi-Fi系統與5G的融合發展，推動互聯網發展，創新商業模式，創造更大的商業價值。

5G技術具有超高帶寬、超低時延和海量連接等特徵，充分彌補了用戶的多樣化需求，在自動駕駛、智慧製造、遠端醫療等眾多垂直行業具有廣闊的應用空間。但由於5G頻段較高、單基站覆蓋範圍較小等特點，5G網路建設成本約為4G的2至3倍。對於大型樓宇、高鐵、礦山等相對封閉場景，5G基站很難進行無縫覆蓋，Wi-Fi將會是5G的最好補充，而高鐵Wi-Fi與5G技術的融合也將創造更大的社會效益和經濟效益。

(工商 )