韓國瑜花蓮造勢大會韓粉大爆發，六期重劃區對外出口水洩不通，主持人宣布現場超過8萬人，突破花蓮史上造勢紀錄，但疑似因氣氛太嗨，一名黃姓女韓粉激動昏倒，花蓮縣衛生局長朱家祥、醫護人員協助送醫，他也呼籲，民眾應注意自身身體狀況，有不適千萬別硬撐。

陪同友人說，今早與黃女從新北市板橋南下，中午前就抵達，在會場待了超過4小時，期間黃女都只喝咖啡，可能因為水喝太少，被抬上擔架送醫。朱家祥撞見後，上前關心，目前已搭上救護車送醫。

(中時 )