濕疹讓人困擾，中醫師陳潮宗表示，可吃薏仁、茯苓、山藥等去濕，而這3樣加在一起，就是四神湯，可是夜市美食。
陳潮宗中醫診所總院長陳潮宗向《每日健康》表示，濕疹又稱「汗皰疹」，是皮膚過敏一種，有人好發在夏天，有人則是在冬天長濕疹，長時皮膚會有水泡、發癢、甚至糜爛，最常出現在手指間。
他說，中醫對汗皰疹治療有很多配方，如「十味敗毒散」、「消風散」外，患者若是因體濕引起濕疹，就可吃薏仁、茯苓、山藥等去濕，該三個加在一起就是四神湯，夜市美位。另外，芡實也是利水去濕健脾的食材。
(中時電子報)
濕疹讓人困擾，中醫師陳潮宗表示，可吃薏仁、茯苓、山藥等去濕，而這3樣加在一起，就是四神湯，可是夜市美食。
陳潮宗中醫診所總院長陳潮宗向《每日健康》表示，濕疹又稱「汗皰疹」，是皮膚過敏一種，有人好發在夏天，有人則是在冬天長濕疹，長時皮膚會有水泡、發癢、甚至糜爛，最常出現在手指間。
他說，中醫對汗皰疹治療有很多配方，如「十味敗毒散」、「消風散」外，患者若是因體濕引起濕疹，就可吃薏仁、茯苓、山藥等去濕，該三個加在一起就是四神湯，夜市美位。另外，芡實也是利水去濕健脾的食材。
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