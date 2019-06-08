涉嫌肇逃的賴性女駕駛，當時路邊停車，卻因角度沒抓好，擦撞劉姓車主白色自小客車，肇事後僅停留幾秒鐘，未下車察看就駛離，其右側車身留下長長擦撞痕跡。（張妍溱翻攝）

台中市53歲賴姓女子，日前在南區文心南路上，路邊併排停車，但失準的技術，卻讓守法停在路旁停車格的劉姓女車主自小客車慘遭狠狠「刮傷」，賴女逕自駛離，事後劉女見愛車被撞報警，警方依據監視器傳喚賴女說明，並以逃逸行為將對賴女開罰。

白色自小客遭撞的車主劉女表示，自己將車輛停在停車格內，開車時發現愛車遭撞，相當氣憤，向警方報案，希望能找到肇事逃逸者，一定要替愛車討回公道。警方獲報後立即調閱監視器，掌握行經相關車牌號碼，終於找到疑似涉嫌的53歲賴姓女子。賴向警方辯稱，當時沒有任何擦撞感，見對方車輛沒事才離開。

警方勘驗劉姓女車主車輛，左側保險桿明顯布滿擦痕，再查看賴女車的右側車損情況，直覺「很有事」，經鑑定後依交通管理處罰條例，舉發賴姓女駕駛。賴姓女駕駛向警方坦承，原想在劃紅線禁止停車路段停車，但視力不太好，且停車技術又很差，切入路旁的角度失準頭，才擦撞劉女的自小客車，實在歹運。

台中市警三分局交通分隊長蔡興邦表示，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

(中時 )