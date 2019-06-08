民進黨政見發表會後記者會，蔡英文總統說，「今天政見說明會，兩人都表現很好」；她說，「賴前院長施政藍圖就是我現在在蓋的房子」；「賴清德的未來是就是蔡英文的現在進行式」。

被問到賴清德提到勝利為最高價值，一個球團不能因為選了最強投手就是背叛或突襲；蔡英文說， 勝利是最大的考慮沒有錯，但是要走到勝利這條路，路徑在哪裡？個人的特質是一件事，個人怎麼整合群體力量才是最重要的事情，選舉不適一個候選人的事，是整個團隊的事，團隊怎麼體現人民對未來的期待才是最重要。

被問到，一直沒有回應若賴清德贏了，到底要不要支持？她說，「其實我已經回答」，她從根本回答這個問題這一題，她說過，「我是黨員，一個黨員必須遵從黨的意志根決定，我要講的是說，2020不是一個人支持一個人，是整個黨跟她的支持者、跟社會大眾做出最有效的整合」，現在執政黨執政的價值，人民對執政者的信賴非常重要。

至賴清德得說「自己是最強的」；蔡英文說，沒有候選人說自己不是最強的 ，她也認為自己最強的，只是說與不說的問題，她剛才在說明政見會裡面說的很清楚，她的執政裡的價值跟民進黨長期主張及台灣需求是一致的； 換句話說，當人民選哪一位做下一任總統，她是著眼於總統能為台灣做哪些事情？很高興有機會把過去三年多做的事情及未來努力方向繼續說明，相信人民做選擇。

被問到，給自己一個分數，自己今天政見會表現如何？賴清德提到說當選要憲政改革的看法；蔡英文說，打分數這件事交給人民來做；憲政改革不一定是憲政體制的改革，應該要經過廣泛討論然後，要帶領憲政改革的人，必須憲政改革和自己沒有利益衝突，現有體制能運作一段時間，知道問題在哪，才能有效領導憲政改革，所以她也說過，最適合領導憲改就是現任總統，因為沒有利害衝突。

(中時 )