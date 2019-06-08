通霄海水浴場預計在7月舉辦萬人開幕活動。（通霄鎮公所提供）

馬卡龍超跑車隊一年一度的公益活動7月將移師苗栗通霄舉辦，成員昨日前往場勘。（通霄鎮公所提供）

苗栗通霄海水浴場歷經多次流標，為振興地方經濟，今年鎮公所與代表會決議自行營運，6月起開放吸引許多民眾湧入玩水、消暑、憶當年，長期舉辦公益活動的馬卡龍超跑車隊得知海水浴場重新開放，應地方人士邀約決定將7月活動移師通霄舉辦，百輛知名超跑齊聚精彩可期。

通霄海水浴場重新開放，民眾直呼當年海邊嬉戲的美好回憶再湧上心頭，由於目前仍在試營運階段，浴場內還有工程正在施作，回應民眾期待當年榮景再現，鎮公所積極尋找資源，預計在7月辦理萬人開幕活動。

知名超跑車隊「馬卡龍」得知海水浴場再度營運，透過地方人士與鎮公所接洽，7日前往浴場會勘場地，預計將今年的大型公益活動移師通霄海水浴場舉辦，車隊會長周鑫宏表示，以往公益活動均在中部地區辦理，這次移到苗栗通霄，幫助社福團體募款、替開幕活動造勢外，也能改變超跑炫富的刻板印象。

周鑫宏指出，活動預計在7月6日下午舉辦，將號召100多輛的知名超跑助陣，以靜態展覽的方式供民眾欣賞，另舉辦親善大使選拔活動，民眾可向在場合法社福團體攤位購買貼紙投票兼做公益，款項不經車隊之手，募得經費全由社福單位利用。

(中時 )