適逢端午連假，觀傳局長劉奕霆與印尼踩線團員於歡迎會上體驗包素粽。（北市觀傳局提供）

穆斯林齋戒月期滿，台北開齋節暨穆斯林嘉年華 9日於大安森林公園盛大登場，現場將有異國風市集、手作體驗、穆斯林主題TED 開講，主題多元，要讓民眾不分種族與信仰，共同體會穆斯林的盛大慶典，歡迎大小朋友一同共襄盛舉。

除了舉辦穆斯林嘉年華，北市觀傳局也在活動前夕邀請印尼踩線團，搶先探索台北熱門景點，足跡遍及台北101、西門町、大稻埕等，觀傳局長劉奕霆也賣力推廣觀光亮點及友善穆斯林(Musl旅遊環境，並應景邀請團員體驗包素粽，感受台灣節慶文化的氣氛。

印尼網紅Yusi Fadila說，這是她第一次來到台北，不僅美食眾多、民眾熱情友善，還有許多適合拍照的景點，是個可以讓穆斯林朋友安心旅遊的城市，希望透過她的分享，讓更多印尼朋友認識這個友善活潑的城市。

劉奕霆表示，根據2019年萬事達卡國際組織公布的全球穆斯林旅遊指數GMTI（Global Muslim Travel Index），台灣首度晉升非伊斯蘭教合作組織最佳旅遊目的地第3名，台北市擁有最多穆斯林友善餐廳，並在各大夜市推廣無豬肉及無酒精標示。

另外，台北探索館、台北車站、國立故宮博物院及世貿一館等地都設置了祈禱室及淨下設施，未來將針對穆斯林喜愛的重要景點推廣增設淨下設施，讓穆斯林朋友可以更加安心與放心， 台北開齋節相關訊息可上台北旅遊網查詢。

(中時 )