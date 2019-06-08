總統蔡英文。（郭吉銓攝）

民進黨總統初選電視政見會上，總統蔡英文面對「初選若敗是否支持對手」的問題，並未正面回應。對此，對手賴清德表示，蔡總統未針對提問回答，一直不承諾會否支持他，這點非常可惜。

賴清德說，他誠實回答每一個提問人，但有點遺憾，蔡總統沒針對鄒景雯總編輯的問題回答，「她仍沒回答若輸掉初選願意支持我。」

賴清德表示，蔡總統一再強調「1＋1＞2」，到底誰是第一個1，蔡總統當然認為是她，我自然認為是我，「我具有加乘效果，我對立委輔選更有績效。」但是更重要是中間的「＋」，初選結束就是大選開始，蔡總統等於把那個「＋」放掉了，這場選舉她強調要團結，但是她沒做到團結基本要求，這點非常可惜。

賴清德強調，那個「＋」是指輸的人要支持贏的人，大家要接受初選結果 願意接受對方，這才是「＋」的意義，如果強調「1＋1＞2」，又不願意承諾接受初選結果，這點比較可惜。

蔡英文被媒體追問若敗會否支持賴清德時表示，「黨員必須遵從黨的意志與決定」。媒體又問賴清德是否滿意這樣的回答？賴清德說，這部分要她自己去講清楚是什麼意思，國人只想要一句很明確答案。

(中時 )