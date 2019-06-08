郭台銘(中)8日現身新北市三重中山棒球場，與即將赴日比賽雲林縣文昌國小棒球隊員們擊掌相互打氣。(陳怡誠攝)

郭台銘(右)8日現身新北市三重中山棒球場，雲林縣文昌國小棒球隊球員開心指導郭董投球技巧。(陳怡誠攝)

郭台銘(見圖)8日現身新北市三重中山棒球場，為即將赴日比賽雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣及惡補投球技巧，當場投球與球員同樂。(陳怡誠攝)

國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘8日下午現身新北市三重區中正棒球場，為即將赴日參加比賽的文昌國小棒球隊小球員加油。媒體問及敏感的巨蛋議題，郭台銘避談，更直呼，「不要破壞我跟柯市長的交情」！

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