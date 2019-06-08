喬蛋風波延燒 郭董避談巨蛋：不要破壞我跟柯文哲交情 16:352019/06/08 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 媒體問及敏感的巨蛋議題，郭台銘避談，更直呼，「不要破壞我跟柯市長的交情」！（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭台銘(中)8日現身新北市三重中山棒球場，與即將赴日比賽雲林縣文昌國小棒球隊員們擊掌相互打氣。(陳怡誠攝) 郭台銘(右)8日現身新北市三重中山棒球場，雲林縣文昌國小棒球隊球員開心指導郭董投球技巧。(陳怡誠攝) 郭台銘(見圖)8日現身新北市三重中山棒球場，為即將赴日比賽雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣及惡補投球技巧，當場投球與球員同樂。(陳怡誠攝) 國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘8日下午現身新北市三重區中正棒球場，為即將赴日參加比賽的文昌國小棒球隊小球員加油。媒體問及敏感的巨蛋議題，郭台銘避談，更直呼，「不要破壞我跟柯市長的交情」！ (中時 ) #巨蛋 #郭台銘 #比賽 #文昌 #國小 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺韓不只韓粉！他稱還有7成是... 10:352019/06/04 政治 傳馬為幕後影武者 操盤抗韓 01:192019/06/05 政治要聞 看郭董上政論節目 前主播諷「天生霸氣」：好像已是總統了 16:222019/06/05 政治 談經濟政策 府批郭台銘：沒有搞懂的人是郭董 17:212019/06/05 政治 前永齡發言人 酸郭霸道 公務員保證屁滾尿流 04:102019/06/06 政治要聞 新聞透視》藍版民進黨！為了選總統 郭台銘亂貼紅標籤 04:102019/06/07 政治要聞 林志玲閃婚 郭台銘：我很驚嚇、非常祝福她 12:372019/06/07 政治 鄭麗文「沒關麥」 無意提到「趙少康」在幫郭台銘 17:382019/06/07 政治 鄭麗文洩趙先生在幫郭競選 01:402019/06/08 政治要聞 從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 12:522019/06/08 財經 政治熱門新聞 直播》韓國瑜大進場 12萬民眾沸騰迎「庶民總統」 - 政治 退出初選後 名嘴驚爆：王金平最大盤算竟是這職位？ - 政治 誰說韓粉越不過中央山脈？謝龍介進場花45分鐘 - 政治 這4位怎不辦造勢？網友答案超心酸 - 政治 批韓請假太多 網2句轟爆黃捷 陳菊躺槍 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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