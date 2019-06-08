民生公共物聯網召集人呂忠津及天氣風險公司總經理彭啟明出席在日內瓦召開的「世界氣象組織」（WMO）第18屆「世界氣象大會」（Cg-18），卻因中國施壓，導致WMO取消與會資格。對此，外交部嚴正譴責中國蠻橫打壓我國人民參與國際專業交流，也對WMO未能堅持專業立場，屈服於中國政治壓力的不當做法，表達強烈不滿及遺憾。

外交部表示，近來中國政府將其虛構的「一個中國原則」強加於國際組織及國際企業的做法，幾達瘋狂地步，連衛生、氣候與災害的國際合作也無法倖免，完全無視這些議題跨國合作的重要性。中國政府在國際社會將臺灣人民趕盡殺絕的做法，只會再次重傷兩岸人民的情感，並迫使台灣人民與野蠻中國劃清界線。

外交部再次強調，臺灣是臺灣，不是中國的一部分，中國政府無權在國際上代表台灣人民。

外交部指出，本案發生後，我國駐日內瓦辦事處即設法協助並透過理念相近國家表達關切；惟WMO仍屈服於中方壓力，而取消呂召集人等人與會資格。外交部已要求駐處向WMO秘書處表達強烈不滿與嚴正抗議，並將結合友邦及理念相近國家，持續透過各種可能管道及方式，要求聯合國體系儘速改正歧視我國人的不當做法。

(中時 )