現代人外食多、生活節奏快，加上壓力大，許多人都有腸道問題，排便不順困擾。外國網站分享，在日常飲食中額外攝取，梅乾、奇異果、爆米花、亞麻籽、咖啡等5種食物，能刺激腸胃蠕動，有助通便順暢。

據《Health》健康網站報導指出，想避免便秘，平時除了一定要補充足夠的水分外，還可以吃這5種食物，幫助腸道蠕動。

1.梅乾

一顆梅乾大概有1克的纖維，裡頭還富含果聚醣和山梨糖醇，能夠刺激腸胃蠕動。

2.奇異果

奇異果除了有豐富的維生素，還擁有很高的膳食纖維，一顆奇異果就有5克的纖維，其酵素能幫助蛋白質消化與吸收，加速消化道蠕動。

3.爆米花

網站指出，吃爆米花可攝取更多纖維，促進腸胃蠕動，每杯爆米花都有1 公克的纖維，不過要注意，別添加奶油和其他焦糖等添加物，反而會不知不覺吃進過多熱量。

吃爆米花可攝取更多纖維，促進腸胃蠕動。(圖/達志影像)

4.亞麻籽

一茶匙磨碎的亞麻籽就有2克纖維，只要簡單的灑在沙拉、燕麥上，就幫助排便，但注意，整顆完整亞麻籽身體很難消化，吃進去後身體不會吸收任何營養，而是直接排掉，因此買粉狀的亞麻籽，或是放到咖啡機研磨比較好。

5.咖啡

咖啡因能刺激腸道的肌肉收縮，有助排便，此外還能改善血液循環以及記憶力。

(中時電子報)