主辦單位在下午4點20分宣布現場已達10萬人 (圖／呂承哲攝)

韓國瑜今天(8日)下午在花蓮東大門造勢，儘管當地氣溫高達31度，但依舊不減韓粉熱情，現場空拍圖也曝光，讓網友驚訝不已，直呼「這真的是後山嗎」？

透過4點10分的空拍圖可以看到，離韓國瑜大進場的4點半還有20分鐘左右，東大門現場已經佈滿一片紅潮看得讓人幾近窒息，對此主辦單位在4點20分時宣布，現場人數已達10萬人。

當地人直呼，一輩子沒看過這麼多人，網友看到也表示「這真的是後山？」、「花蓮何時有過這麼多人」、「高溫也阻擋不了韓流」、「連後山都這麼多人，國民黨要緊張了」。

(中時電子報)