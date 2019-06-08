命理師沈嵘通靈再揭言承旭內心想法。

林志玲閃婚喜訊，新郎不是言承旭，自詡為「神明代言人」的命理師沈嶸曾在2019年1月預言林志玲與言承旭沒有結果，是「無緣」的戀人，現在應驗一語成讖。沈嶸通靈言承旭現在內心想法：「內心難過加上失落感非常大，無法真心祝福林志玲，接受採訪時只能給予表面的祝福。」

沈嶸通靈言承旭的內心，表示言承旭喜歡的是林志玲的美及氣質，覺得林志玲是所有男人心目中的女神，但是相處之後發現林志玲並不是真正適合他的女人。言承旭喜歡的是乖順、聽話、好掌控的女生，但是林志玲外表柔順，其實內心很有主見，跟言承旭想要的女人不太一樣，讓他無法繼續愛下去。

言承旭和林志玲戀情早在2002年即開始萌芽，期間分分合合情纏17年，2017年一度爆出兩人世紀大復合的消息，最終都沒有修成正果；沈嶸認為言承旭對於林志玲嫁給AKIRA(黑澤良平)覺得遺憾失落，甚至有痛苦的感受，但卻也無能為力，即使能重來一次，言承旭也無法給予林志玲想要的承諾。林志玲曾在一次訪問中，被問到與言承旭的關係時，突然失控落淚表示：「言承旭從來沒有追過我」。證明林志玲確實愛言承旭比較多。

沈嶸說言承旭與林志玲分手原因是兩人都是男神級女神級的明星，彼此工作太忙聚少離多，沒有太多的時間相處，無法累積持久的感情，言承旭曾經真心愛過林志玲，但是時間點都已經過去了。

曾是林志玲凱渥的師妹張熙恩，2015年被拍到曾經跟言承旭同遊美國爆出戀情，2019年出席活動受訪時坦承：「確實有和言承旭交往過，但在言承旭心目中，最愛的依舊是林志玲。」但沈嶸通靈後，發現言承旭發現相較於林志玲，言承旭更愛張熙恩多一些，甚至對張熙恩有感謝之情，但是兩人也沒辦法走到最後，因為言承旭無法給予實質承諾，與張熙恩談地下戀情還可以，一旦公開就無法繼續在一起。

(中時電子報)