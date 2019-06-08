楊姓男子透過網路遊戲認識1名已婚護師理，竟威脅對方「如果不和他開房間，會亂到妳離婚」，強迫女方到汽車旅館性侵。由於犯後坦承犯行，還以30萬元達成和解，並寫信道歉且切結不以任何方式接近人妻與其家人，一審除依強制性交罪處刑2年外，也諭知緩刑4年。

台南地方法院判決書指出，2017年3月楊男透過手機網路遊戲認識1名已婚護理師後，雙方先以LINE聯絡，同年6月8日凌晨楊男在沒有事先告知的情況下，前往對方的工作地點約見面。

之後，楊男表示疲累要返家休息，女方開車載楊男抵達客運站，楊卻反悔拒絕下車，還在搭車過程中，一再要求女方與他交往，但都遭到拒絕，甚至更以死相逼。因雙方僵持不下，被巡邏經過的員警發現帶往警所協談，女方才得以在員警保護下先行離開。

不料，楊男又以LINE致電女方，並揚言「如果不和他開房間，會亂到你離婚」。女方擔心楊男將雙方LINE的曖昧對話內容傳送給丈夫，不得已依楊男的指示，於同日凌晨5點多駕車到汽車旅館。兩人在房間中，楊男不顧女方一再哭稱「不要」，強行性侵得逞，事後女方報警法辦。

法院開庭時，楊男坦承犯行，法官依楊男事後曾傳LINE向女方道歉的內容，也認定他違反強制性交罪。但法官認為，楊男的手段造成被害人身心受傷，所為實有可議；但念在已坦承知錯，且已與被害人達成調解，約定分期賠償30萬元，並書寫道歉信函給女方，又切結不以任何式接近女被害人和她家人，才給予緩刑。

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(中時 )