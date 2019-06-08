大批民眾都在排隊買烤香腸。（中評社）

花蓮場造勢周邊店家老闆在臉頰貼上青天白日旗貼紙。（中評社）

韓流蛋糕現在有更新版，蛋糕上面加印了「台灣安全、人民有錢」8字。（中評社）

高雄市長韓國瑜「庶民總統 贏回台灣」，今(8)日移師花蓮，東大門「國瑜夜市」即將開張，至下午4時30分主辦單位宣布已湧入10萬人，會場外福町路跟重慶路口處，許多民眾都在排隊買烤香腸，人潮太多，老闆根本來不及烤！

挺韓團體舉辦的「庶民總統，贏回台灣」活動，繼上回凱道號稱40萬人大成功，今天移師花蓮舉辦第二場造勢，為了彌補台北場無法擺攤的遺憾，屢在各地掀轟動的「國瑜夜市」也如期開張，花蓮東大門夜市場地原本預計開放免費50攤位，也因報名實在太踴躍，特別加碼到150攤，要讓民眾一次逛好逛滿。

花蓮場造勢地點就在知名的東大門夜市，有許多韓粉上午已經提早來報到，準備來品嚐花蓮在地美食，周遭許多美食名店也趕緊備料，比平常足足多了2倍，準備要來大賺觀光財及造勢財。

根據中評網報導，會場外福町路跟重慶路口處人潮太多，烤香腸攤販老闆根本來不及烤，不少人一等就是20分鐘。來自基隆的香腸、烤肉攤販表示，這一次準備了200斤的大香腸來賣，台北造勢很可惜不能擺攤，現在就是跟著韓國瑜跑透透。

來自高雄的青天白日旗衣、帽的攤商自稱是韓家軍，他說，這麼好的韓國瑜一定要支持他選總統，只要是韓粉通通打折隨便賣，買衣服送青天白日貼紙。不到下午1時，準備的百件衣服就已經被掃光，提早下班，讓他直呼大賺錢！

家住高雄楠梓的蛋糕手作坊師傅陳豐偉接受中評社訪問表示，為了力挺韓國瑜他們一家開了6個多小時的車從高雄來到花蓮，帶上新鮮手作的蛋糕印有「庶民總統」韓國瑜圖樣，旁邊有主打「台灣安全、人民有錢」。

(中時電子報)