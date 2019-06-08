警消人員在淡水區英專路與水源路口發現一輛貨車違規存放上百箱、總重超過1噸的爆竹煙火，當場取締查扣。（譚宇哲翻攝）

年度宗教盛事「淡水大拜拜」清水祖師遶境祈福活動昨、今登場，新北市消防局三救災救護大隊淡水分隊今天下午在淡水區英專路與水源路口發現一輛貨車違規存放上百箱、總重超過1噸的爆竹煙火，市值粗估超過20萬元，當場取締查扣，依爆竹煙火管理條例可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

新北市消訪局表示，該貨車司機僅供稱是受人委託前來交貨，詢問其大量爆竹煙火的買家和用途等皆避重就輕回應，目前暫時以超量儲存等事項製作談話筆錄，並開立違反爆竹煙火管理條例舉發單

消防局第三大隊大隊長黃弟勝表示，依爆竹煙火管理條例規定，超量儲存爆竹煙火者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，違反施放爆竹煙火者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，若造成他人受傷或財損，還需負起民事與刑事責任，請民眾切勿心存僥倖而違法，呼籲民眾如有發現可疑情事請立即通報119派員取締，經檢舉成功取締案件還可領有最高15萬元的檢舉獎金

(中時 )