中華民國善願愛心協會草擬修正殯葬管理條例第二十一條之一，建議低收入戶亡者在任何縣市冶喪，都可享有免費的塔位及火爐費用。這項修正案去年在立法院獲三讀通過，並明令從去年5月1日開始實施，但必須由各縣市政府先制定相關細則。該協會上月底接獲內政部民政司通知現已全面施行，希望官方能將此法案告知低收入戶家屬，讓法案發揮實際功能。

善願愛心協會會長郭志祥表示，該項法案對低收亡者的家屬來說，具有關鍵性影響，將可省下約5至10萬元的政府規費，甚至公有設施的火爐及塔位等更多的費用。

郭志祥表示，全國公塔費用約介於2至7萬元不等，若戶籍在其他縣市的低收亡者，要晉塔必需付3倍的錢，火爐費用約3000至6000元，家屬也需多付2至3倍。以前各縣市政府處理跨縣市低收入戶辦理喪葬的規費收費標準不一，非設籍戶是設籍戶的2至3倍，造成低收入戶的沈重負擔。

協會分析低收入戶，發現也有所謂的北漂、中漂、南漂、東漂族，常因為是看病需求、短期臨工、訪友路倒、與家人親情衝突或疾病走失等。當他們往生時，有不少家屬會選擇在就近殯儀館辦理，避免舟車勞頓接體回戶籍所在地。現在將直接受惠於此法案，享有當地公有殯葬設施免費的塔位及火爐費用。協會執行長吳倪冬月指出，法案基於各縣市政府對低收亡者平等互惠原則，從此不再有一國兩制的情形，對家屬產生實質有效的助益。

(中時 )