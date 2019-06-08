台中市霧峰區、中投公路下五福匝道約20公尺距離，原本設有一處迴轉道，但因距離匝道口太近，導致車禍頻傳，日前公路總局第二區工程處又在100公尺外增設一處迴轉道，且舊有迴轉道禁止迴轉，但因標誌不明顯，許多駕駛人仍使用舊迴轉道，險象環生，市議員張滄沂要求儘速改善。

張滄沂指出，中投公路是大里、霧峰許多民眾前往南投縣的重要道路，但在下五福匝道口後往前行駛約20公尺處有個迴轉道，因距離匝道口太近，且路款只有7米，一旁還有側車道及新埔路的車輛通行，導致交通混亂，車禍頻傳。

解決車禍接連發生的問題，公路總局第二區工程處日前在距離迴轉道100公尺處又增設一處迴轉道，並在舊迴轉道旁設置「禁止迴轉」的標誌，張滄沂說，該標誌設在轉彎處、許多駕駛人沒注意，仍舊使用舊迴轉道通行，相當危險，且新迴轉道兩側有許多大型車輛長期違規停車，也造成會車困難，盼相關單位徹底解決。

經公路總局第二區工程處、霧峰區公所及市府交通局等單位會勘，決定變更「禁止迴轉」標誌的設置位置，並將舊迴轉道改為單行道，而新設迴轉道兩側也畫設紅線，提升安全。

(中時 )