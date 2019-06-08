邵雨薇今舉辦個人演唱會。（盧禕祺攝）

邵雨薇今舉辦個人演唱會。（盧禕祺攝）

邵雨薇今舉辦個人演唱會。（盧禕祺攝）

邵雨薇今在台北華山Legacy舉辦「Just Do What I Want」演唱會，以〈微雨〉開場，並化身「邵薇兒」高唱搖滾曲風〈Complicated〉；來自高雄的她還挑戰苦練多時的台語歌〈志明與春嬌〉，老實招認：「我小時候第一首學會的台語歌其實是〈軋車〉，當時根本不知道歌詞的意思，本來想要選唱〈軋車〉，但身邊同事都勸退我，於是我就選了〈志明與春嬌〉，算是小時候的回憶。」唱完天團歌曲後開玩笑說：「我覺得我好有種！」

第一次獨挑大樑舉辦專場演唱會的她，笑稱這場演出是「全方面的緊張」，極度焦慮台下沒人捧場，日前聽到售票早已銷售一空才放下心中大石；演唱會前段場燈開啟，她看到台下滿場觀眾，先是興奮喊：「我的天啊，有這麼多人！救命啊！」接著感性表示：「本來前一天很緊張，但朋友跟我說，他們來是為我加油的，我應該要把更快樂的感覺表現給你們，今天這場演唱會算是完成了出道10年來的夢想，也許台下的你們不是10年來都跟著我，但此刻，你們都在我身邊！」

除了新專輯9首新歌，她以不插電方式演唱喜愛女歌手的歌曲，包括魏如萱〈你啊你啊〉、戴佩妮〈你要的愛〉及王菲〈我願意〉等，並偶像選唱盧廣仲的〈早安!晨之美〉，「不知道為什麼每一次他辦演唱會我覺得忙的要命，沒時間去捧場，前陣子4月他在小巨蛋開唱，我去年就特別空下時間去聽他演唱會，如果今年再不去，我心裡真的會過不去，我會很生氣」；透露當時看完盧廣仲演唱會後曾去後台跟他打招呼，「但我就是像小粉絲一樣非常害羞，所以這首歌就是獻給偶像，獻給他」。

(中時 )