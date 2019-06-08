韓國瑜花蓮造勢進入高潮，縣長徐榛蔚4時30分左右與花東兩縣議員、鄉鎮市長陪同下，大跳原住民舞蹈，徐榛蔚喊話「中華民國因為韓國瑜團結在一起，要讓中華民國一路發」，並公布現場人數突破12萬人，現場齊聲合唱「我們都是一家人」迎接韓國瑜進場。

「決戰2020，贏回台灣」力挺韓國瑜前進總統府，現場破12萬人，花蓮首位女縣長徐榛蔚下午4點半現身六期重劃區會場挺韓，徐領著台下雙手搖擺，大跳原民歌舞，也代表100萬宜花東鄉親向韓總統請命，建設東部環島高速路網，讓東台灣168「一路發！」

徐榛蔚說，這3年外交困境，兩岸對峙，鎖住台灣經濟繁榮，台灣需要一個讓國家安全、百姓有錢的總統，宜花東等了3年，等不到蘇花改二期、國道六號、環島高速網，總統蔡英文的諾言都沒有兌現，到今天造勢現場，各地民眾都體會到花東道路的不便利。

徐榛蔚問在場韓粉，這3年我們大家過得好不好？這3年外交的困境以及兩岸的對峙急凍，不但鎖國也鎖住台灣經濟，花蓮機場遊客從170多萬次歸零，花東民眾只要一條安全回家的路，等了3年蔡英文總統的選舉諾言還是沒有兌現。

她強調，韓國瑜苦民所苦，是庶民總統，若要人民服就要先開路，選一個讓人進得來，貨出去的，人民發大財的總統，中華民國因為韓國瑜團結在一起，今天是6月8日，也代表中華民國一路發。現場「韓國瑜凍蒜」聲不斷，韓國瑜目前也正從花蓮市中山路緩慢進場。

(中時 )