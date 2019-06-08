里長吳華晃在臉書社團貼文幽默自嘲，自己的里民服務案件各式動物都有。（謝瓊雲翻攝）

小獼猴在里長吳華晃住家里辦公室外爬上爬下，十分活潑不怕生。（謝瓊雲翻攝）

小獼猴大剌剌盤坐在里長家騎樓停放的機車上，一臉萌樣，令人哭笑不得。（謝瓊雲翻攝）

一看到有人太靠近想誘捕牠，小獼猴一溜菸又跑到住家附近的電燈座和電線桿頂端。（謝瓊雲翻攝）

在充滿人情味的鄉下地方，里長伯的功能有時就像土地公一樣，什麼事情都要管，彰化縣和美鎮和北里里長經常為里民處理流浪貓、狗和野生動物通報，本周居然跑來一隻小獼猴在他住家附近逃竄，他趕緊通報消防隊、動物防疫所，還幽默自嘲，這麼多動物喜歡跑來他家，過沒幾年就可湊齊12生肖了。

真的沒看錯！一隻小獼猴大搖大擺逛大街，一下子站在電線桿頂端睥睨天下，一下子又爬到住家騎樓想找食物，在吳華晃住家外冷氣機、電表和機車上爬上爬下，一點也不怕人。

吳華晃表示，周一一大早有里民向他通報，看見一隻小獼猴在他住家附近的屋頂出沒，他仔細找了半天，不見猴影，直到傍晚時分才看見小獼猴跑到住家外馬路上的電線桿上。

吳華晃還幽默在臉書社團「和美小鎮」貼文自嘲，「還真奇怪耶！怎麼動物老是往我家貼近呢！我看不出幾年十二生肖應該會到齊吧！」並貼出近年來為里民服務處理過的幼貓、幼犬，還有泰國八哥和黑羽公雞，最近又加上台灣獼猴也來湊熱鬧。

里長里民服務包山包海，連野生與流浪動物都是服務範圍，引發不少里民網友熱烈討論，有人笑稱「里長可以開動物園了，兼差當園長剛好。」也有人留言讚美吳宅是「好風水地理」、「動物知道誰是好心人，知道該找你幫助照顧牠們」。

彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科長譚智方說，7日當天獲報後前往設置誘捕籠，但未見小猴子蹤影；目前台灣彌猴已被解除，不再是保育類動物，但仍是野生動物，初步懷疑是民眾棄養，呼籲民眾勿逗弄或是餵食，避免發生危險，也避免讓野生動物喪失野外求生能力，待誘捕成功後將送往特生中心或中興大學後，由學者專家協助尋找合適地點進行野放。

(中時 )