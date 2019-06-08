民進黨總統初選電視政見會，今週刊社長梁永煌提問蔡賴如何讓人民對經濟表現有感？未來4年台灣最重要的關鍵經濟問題是什麼？賴清德表示，未來要解決新經濟模式帶來的衝擊；蔡英文則說，要增加內需在經濟成長上扮演的角色。

賴清德表示，雖然總體經濟有上漲，但底層民眾感受不到經濟成長果實，他們要求薪水多一點、吃好一點、存款多一點，這些都是人民生存基本需求，但對他們是嚴酷考驗，這也是民進黨未來要去解決的問題。

賴清德說，很多行業受到新經濟模式影響，例如Aibnb影響旅館產業、Uber衝擊計程車業，COSTCO、Outlet吃掉很多商店業績，讓民眾生活相對辛苦，未來他若當總統，解決這些問題會列為第一要件。

蔡英文說，過去3年，我們已經做了很多措施，包括強化總體經濟的強韌度，增加內需在整個經濟成長上面扮演的角色，引回資金、引回投資，讓我們的產業有再進一步成長的機會，我們甚至以內需、國防、非核家園、能源轉型來帶動台灣新的產業機會與轉型。

蔡英文強調，內需的工程必須要快速的來執行，比如前瞻基礎建設計畫、都市更新、社會住宅、長照2.0等等這些投資，都必須要加速，加大我們內需的力道。讓內需快速成長，變成我們經濟成長來源，在外部變動中，替我們的經濟提供一個穩定的基礎。

(中時 )