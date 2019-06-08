中華民國善願愛心協會在2年前開始推動修法，上月底接獲內政部民政司官員的電話，始知多年的努力終於獲得成果，官員並稱讚該協會推動修法是先驅，知道低收入亡者家屬最廹切的需求，並終於促成了法案通過。

善願會長郭志祥回憶，當初與民政司溝通法案內容時，可感受到官方的用心及重視。但幾乎所有的朋友都說：「你們想要在立法院三讀通過，這是不可能的任務，你以為你們是什麼人啊？又不是達官貴人、也不是名人，更不是民代，你們只是一群超級平凡的志工而已…」。

郭志祥表示，他當時只有一個想法，凡事盡心盡力，結果就交給上帝吧。郭志祥說，依以往為窮人免費辦後事的經驗，老實說要他誇讚政府真的很難，但這一次修法，民政司主動找關心、重視此案的立委廖國棟等人說明內容，再與全國各縣市政府主責人員開會尋求共識，並以最快的速度完成三讀，令他對民政司的態度表達高度的敬意與謝意。

郭志祥表示，雖然原草擬法案還包括免除政府規費的冷藏、洗穿化殮、公有拜飯、禮堂、大體車靈車等，與中低收入減半雖未能通過，但這已是有史以來照顧低收入亡者家屬最重要的法案。

郭志祥強調，一個政府是否被人尊敬及是否進步，完全端看對弱勢者的態度，如果在台灣不能營造「只要努力打拼，低收也可翻身的環境」，而是放任窮人永遠世襲，那麼政府是會被唾棄、可恥的。協會無法為所有窮人辦免費後事，法案通過就能補足缺口，省下的費用或許就有幫低收入戶翻轉人生的契機。

(中時 )