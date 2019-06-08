韓國瑜花蓮造勢進入高潮，縣長徐榛蔚4時30分左右與花東兩縣議員、鄉鎮市長陪同下，大跳原住民舞蹈，徐榛蔚喊話「中華民國因為韓國瑜團結在一起，要讓中華民國一路發」，並公布現場人數突破12萬人，現場齊聲合唱「我們都是一家人」迎接韓國瑜進場。

徐榛蔚說，這3年外交困境，兩岸對峙，鎖住台灣經濟繁榮，台灣需要一個讓國家安全、百姓有錢的總統，宜花東等了3年，等不到蘇花改二期、國道六號、環島高速網，總統蔡英文的諾言都沒有兌現，到今天造勢現場，各地民眾都體會到花東道路的不便利。

徐榛蔚今早與台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙在台北舉辦花木蘭記者會，宜花東三縣串連黃金廊帶，徐榛蔚說，若要人民富，就要先開路，期待未來領導者能率先給東部行的正義，花蓮、台東市後山，但醫療、教育不能是後山。

徐榛蔚說，只有國家安全，韓國瑜苦民所苦，是庶民總統，中華民國因為韓國瑜團結在一起，只有韓國瑜才能讓中華民國一路發，鄉親應該選一個可以讓人進得來，貨出去的，人民發大財的總統。

(中時 )