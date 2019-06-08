海倫米蘭為戲扮醜認不出。（海樂提供）

路克伊凡斯飾演特務教官。（海樂提供）

隨著暑假將至，好萊塢片商推出續集或漫改電影搶攻市場，盧貝松則推出原創性電影《安娜》，以女性特務為故事主軸。對於手握許多IP但不喜歡拍續集的盧貝松，製片表示：「盧貝松喜歡創新概念，更喜歡挑戰新事物，若拍攝《露西2》雖在票房上有其保證性，但這並非導演想要的。《安娜》其實算它的姊妹作，延續《露西》的女性形象，動作戲絕對讓人大開眼界，也是導演特別寫給所有觀眾的一封情書。」

《安娜》由盧貝松親自執導，集結海倫米蘭、路克伊凡斯及新人莎夏露絲，幕後製作由《露西》團隊操盤。故事以一名謎樣莫斯科女子闖入飯店殺光惡徒，隨後旋即被逮捕，但她避開所有監視器，並無殺人證據，警方只能無罪釋放。她臥底黑白兩道，彈無虛發懲治惡徒，是當今最令人恐懼的政府刺客。在引人注目的美麗之下，深埋著極大秘密。

電影預告節奏明快，分秒不差的殺人場面引發熱議。外媒譬喻宛如《紅雀》遇上《黑寡婦》的超級女英雄電影。電影將於6月19日在台上映。

(中時 )