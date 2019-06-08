蔡姓男子與梁姓女友談姐弟戀，兩人上月剛分手，蔡男卻懷疑女方另結新歡，7日晚間9時許與陳、許兩名友人到民生路一棟高級公寓大樓找梁女談判，並將她強行載走，梁女的室友大驚報警，在警方介入下，梁女才得以脫困，蔡男3人都依照強制罪移送與函送法辦。

18歲蔡男與24歲梁女原是一對情侶，上月梁女要求分手，蔡男心有不甘，7日晚間跑到前女友住處，以要求女方歸還交往時贈送的衣服等物品為由，強逼蔡女出面談判。

雙方原本在門口交談，男方要求與梁女到外面講清楚，3男將梁女推入電梯，強押上車，由蔡男的陳姓、許姓友人同車載往新化，蔡男另外騎車前往會合。

被強行押走的梁女嚇的有如驚弓之鳥，女室友阻止不成，事後趕緊報案，並向警方提供男方手機，警方致電告誡3男行為觸法，喝令將人帶回，3人見警方介入，乖乖就辦，調轉車頭將梁女載回交給警方。

梁女驚嚇過度，對被帶走的過程交待不清，但決定要告男方妨害自由。蔡男解釋並非綁架，而是對梁女舊情難忘，同時懷疑對方剛分手就另結新歡，才會想找個理由見面，企圖挽回感情。警方依照強制罪現行犯移送陳、許兩人，蔡姓前男友因未在車上，則以函送處理。

(中時 )