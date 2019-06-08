翁靜晶曾演出1983年版小龍女。（圖／取自新浪娛樂）

55歲女星翁靜晶演出過1983年版的小龍女，她曾和武打電影導演劉家良結婚，然劉家良2013年過世，上月翁靜晶宣布和交往5年的何東爵士曾孫、富四代何彪（原名：何猷彪）結婚，今(8日)舉行教堂婚禮，翁靜晶證實和老公有共識，兩人身後會將家產捐出做善事，化小愛為大愛。

翁靜晶上月過生日時發文表示：「今天是我的生日，趁這機會與各位好朋友分享一下近况。去年底，我在六位『上座部』比丘見證下，成為了何東家族一員，從此會遵從『勤儉禮義』的家訓，繼續服務社會。」兩人在佛法見證下成為夫妻，她也分享夫家背景說：「何氏是香港開埠第一代的『香港歐亞人』，土生土長。何東爵士故後，將85%的遺產捐出作慈善用途。這方向也是後人應該學習與追隨的」。

據《香港經濟日報》報導，翁靜晶和老公今在教堂舉行婚禮，成為何東家族成員，翁靜晶穿著白紗直呼十分幸福開心，戴著鑽石項鍊、手環、戒指的她再度證實百年後會將財產全數捐出，並解釋因為兩人沒有孩子，之後也不會有，她和前夫所生的兩個女兒也挑明不想要別人的錢。

(中時電子報)