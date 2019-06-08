國策顧問暨台灣醫界大老李茂盛醫師號召，中彰醫界500多人，8日在台中舉行「力挺台灣、捍衛主權」連署活動。（盧金足攝）

英德大戰火花四射，衛福部長陳時中8日現身台中，出席「力挺台灣、捍衛主權」台中、彰化醫界成立支持蔡總統後援會，台中市小英之友會理事長李茂盛在台上喊出「蔡總統初選民調如果沒有過，陳時中恐怕就要辭部長」，讓正在簽名連署的陳時中笑著回說「嘜相害！」陳強調，這一兩個月來整個國際情勢的變化，讓我們看到希望，希望大家把這樣的希望，這樣的夢想捧在手裡，放在心裡，把票投出來。

來自台中與彰化挺英的醫界人士，高喊行動口號「助英台」，強調將在10日至14日守著電話與手機，讓蔡英文總統高票獲得民進黨初選民調的勝利，順利連任2020總統大位。

陳時中表示，大家都肯定蔡總統的施政魄力，過去三年任期中，協助醫界解決很多問題，而醫界也對大改革的蔡總統給予全力相挺，他特別趕來台中相挺，代表蔡總統對醫界感謝。

陳時中說，蔡總統花了這麼長的時間，做了這麼多年，努力做到國防、外交及振興經濟，這一兩個月來整個國際情勢的變化讓我們看到希望，那希望大家把這樣的希望，這樣的夢想捧在手裡，放在心裡把票投出來，

「站出來力挺蔡總統，我不覺得有壓力，每個人都有權利表達自己的意見」，陳時中指出，對於總統在國防與外交的成就獲肯定，要繼續往前走，傾聽民眾心聲，外交、國防最重要，若不連任，國外怎樣看台灣？還以「母親的名叫台灣！」號召「來當小英總統的靠山」。

他強調，台灣一是個國家，是可信任的朋友，在區域連防裡面，台灣安全是非常重大的一步，國防與外交政策怎麼樣能夠延續，長期建立信任的關係，蔡總統努力建立新的里程碑，台灣需要蔡總統繼續帶領我們繼續往前走。

李茂盛希望醫界在蔡總統連任之後，能繼續協助推動長照2.0政策，他憂心蔡總統若無法連任，既有的長照2.0政策以及目前優質的醫療品質，將受到極大的衝擊。

醫界挺英大會，眾人在活動最後高喊行動口號「助英台，助小英、保台灣」，等待排隊簽名連署的醫護人員全場排成長長人龍參與連署，要讓蔡總統高票通過初選民調。

(中時 )