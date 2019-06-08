熱火傳奇球星莫寧來台擔任Jr.NBA聯賽宣傳大使。(黃及人攝)

將於9日在台北體育館開打的Jr.NBA聯賽30強複賽，8日找來一名重量級球星來台抽籤，那就是昔日熱火當家中鋒莫寧，提到自己這兩天訪台印象，莫寧笑著說，「這幾天我逛了台北街頭且享受美食，發現台灣球迷是我見過最棒的！」

「在我印象當中最深刻的，當然是2006年幫助熱火奪下總冠軍，」莫寧開玩笑表示，「要不是因為喬丹持續擋在我前面，才會害我拖了整整13年才嘗到總冠軍滋味。這次很開心能夠來台擔任Jr.NBA聯賽宣傳大使，期望大家認真搶勝。」

在莫寧親自主持抽籤儀式下，30支高中勁旅也順利分為6組進行複賽，最後抽籤結果如下：

A組(西區西北組)：新北市能仁家商、新竹縣東泰高中、宜蘭縣蘇澳海事、台北市成功高中、台北市強恕中學。

B組(西區太平洋組)：新竹市光復中學、南投縣同德家商、台北市木柵高工、台北市和平高中、桃園市永平工商。

C組(西區西南組)：台北市南湖高中、新北市三重商工、嘉義縣萬能工商、台北市松山工農、台東縣台東高中。

D組(東區大西洋組)：高雄市高苑工商、桃園市光啟高中、台中市后綜高中、台中市東山高中、新北市莊敬工家。

E組(東區中央組)：新北市南山高中、桃園市治平高中、花蓮縣海星高中、台南市陽明工商、台中市青年高中。

F組(東區東南組)：雲林縣虎尾高中、苗栗縣苗栗高中、桃園市北科附工、新北市泰山高中、宜蘭縣慧燈高中。

屆時各組前兩名晉級12強分區季後賽，然後取得東、西區前兩名球隊打4強決賽，地點也將從台北體育館換到新莊體育館進行。

(中時電子報)