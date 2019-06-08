韓國瑜大進場倒數計時，現場遍布「紅潮」 (圖／呂承哲攝)

「決戰2020·贏回台灣」韓國瑜前進東台灣全民花蓮見造勢大會8日在花蓮市登場。（季志翔攝）

「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣造勢活動，一大早就引來大批韓粉前往搶佔位子。（范振和攝）

高雄市長韓國瑜今挺進後山花蓮造勢，他約5點半左右上台發表演講，直接開出三大政策支票，首先，蘇花改二期工程趕快完工，其次，國道六號從南投接到花蓮，打造一日生活圈，最後，環島高速公路網花蓮、台東部分要趕快興建完成。

韓國瑜指出，花蓮機場的航線很多多斷了，對花蓮太不公平，花蓮本身條件非常棒，他告訴徐縣長，花蓮就像一個武功高手，內功充沛但出不了拳、腳踢不出去，為什麼？就是因為交通被卡住。

他表示，他已經正式參加黨內初選，如果未來有機會領導中華民國，絕對不能讓花蓮長期被忽視，「我願意配合徐縣長，以及宜蘭、台東所有政治領袖，第一，蘇花改二期工程趕快完工，第二，國道六號整個從南投接過來，變成一日生活圈，第三，整個環島高速公路網，花蓮台東這塊趕快興建成功。」

韓國瑜強調，自己深刻感覺，他在高雄鄉下跑，城市與鄉下有四大差別，第一醫療、第二教育、第三交通建設、第四經濟發展。他拋出政策支票說，未來一定要所有建設，不分城市、不分鄉下。

韓國瑜花蓮造勢大會，韓國瑜乘坐的廂型車在下午5時08分抵達，韓國瑜與太太李佳芬在5時11分走下車，李佳芬綁馬尾包頭，顯得清爽；韓國瑜仍然穿著淺藍色襯衫，揮手與支持民眾致意，由於現場人數與媒體記者擁擠，大家搶著與韓國瑜握手，韓國逾緩慢行進，隨扈高喊「不要推」！

下午5時17分現場宣布已達到15萬人，這次造勢人數設下韓國瑜門檻，創造花蓮大奇蹟，人數已經超過馬英九在花蓮獲得的7萬得票數。

韓國瑜在下午5時20分發表演說，李佳芬貼心幫韓國瑜擦汗，韓國瑜首先表達謝意，他說，非常感謝大家，感謝花蓮大家長徐縣長，感謝辛苦遠道而來的戴錫欽、王欣儀、吳議長、沈智慧、蕭景田、應曉薇、鄭天財，以及各地的農漁會、各地議員，還有神秘的謝龍介不見了、花蓮鄉親！大家好！

現場紛紛喊「總統好」，韓說，花東地區，長期被忽視，一定要到花蓮，表達對宜蘭花蓮台東的關心，因此，到花蓮第一件事情，就想大聲唱歌，空氣是甜的，每一個人都熱情歡笑，是全台灣族群最和諧的地方。

韓表示，台灣被藍綠惡鬥，變不快樂，政治依樣可以很溫暖，所以今天韓要唱一首歌，38年前在南美崙當兵，就是唱這首歌，韓國瑜高唱「我有個他、瀟灑多情，人人都說，花蓮之星」！

韓說，政治不一定要搞得殺父之仇奪妻之恨，已前來花蓮，遊樂場是唯一客人，4、5年前觀光客絡繹不絕，但最近觀光都斷了，對花蓮太不公平。

韓稱讚花蓮好山好水，條件非常棒，今年1月到5月，高雄遊客成長20％，花蓮像武功高手，但出不了拳，被交通卡住，韓宣布已經正式登記國民黨總統初選，如果有機會領導中華民國，花東宜不能長期被忽視，願意配合徐縣長，第一，蘇花改2期要完成，國道6號要從南投接過來，環島高速公路網花蓮這一段要完成。

韓也強調，大多數台灣基層民眾，過得非常辛苦，2020年不但是中華民國生死保衛戰，更要讓大家脫離苦日子。韓說有信心創造兩岸和平，把所有圍牆拆掉，帶領基層民眾過好日子！一起手牽手心連心，為前途團結再一起，2020年一定要讓民進黨下台！

韓國瑜痛批民進黨搞兩岸碰撞對衝，哪有這種執政黨，民進黨初選擺明要幹掉辣清德，韓呼籲大家給韓支持與力量！

韓國瑜也呼籲重新回到充滿歡樂陽光正能量，把政治走得燦爛陽光，迎接美好未來！大聲歡唱「我們都是一家人」、「甜蜜蜜」！

(中時電子報)