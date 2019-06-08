中正大學畢業典禮場外，一群來自馬來西亞和印尼的學生興奮拿起自家國旗合影留念，大喊「我們畢業了！謝謝台灣！」。（中正大學提供）

中正大學8日舉行畢業典禮，今年首度由海外學生擔任畢業生致詞代表，校方也特別邀請學生推薦的翻轉教育重要推手葉丙成給予畢業生祝福與勉勵，葉丙成說，不要再相信「只要努力一定會成功」這句話，要成功除了努力，還需要謙卑與珍惜每次機會，並鼓勵畢業生要有「我可以改變世界的」的信心。

今年中正大學開放學生推薦致詞貴賓，中正大學畢業委員會表示，葉丙成以翻轉教學聞名，是第1位以教學創新獲頒台灣最高創新獎項「總統創新獎」的大學教師，而他總是鼓勵同學做想做的事，也讓同學反思制式教育的問題。

「記住發光的自己，保有少年的超能力，只要好奇跟夢想不被封印，你就是全世界最獨特的自己。」葉丙成舉例，彰化火車站成為全國最友善移工的車站，幕後推手是一群小學生，鼓勵畢業生要擁有「我可以改變世界的」的信心。

中正大學今年共有學士、碩博士班2975位學生畢業，包含124位境海外學生。校長馮展華表示，近年來中正努力將英語教育落實到各系所課程，而外籍生人數在今年逐漸攀升至500多位，是國際看到中正的好現象，學校招收的第一位寮國、聖文森學生也在今年畢業，今天特地穿著碩士袍出席典禮。

(中時 )