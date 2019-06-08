靈鷲山台南分院6月5日至9日舉辦「梁皇寶懺大法會暨五大士瑜伽燄口施食」，台南市長黃偉哲（右）8日前往供燈祈福。（劉秀芬翻攝）

靈鷲山台南分院6月5日至9日舉辦「梁皇寶懺大法會暨五大士瑜伽燄口施食」，台南市長黃偉哲及政界貴賓8日前往供燈祈福，9日則將舉辦「愛心贊普」回饋地方，分送各類物資給慈善社福團體，讓善緣善業在南台灣發光發熱。

《梁皇寶懺》是佛教懺悔法門中的「懺王」，靈鷲山開山住持心道法師曾開示，「要常常懺悔，將內心的不好的記憶，也就是垢物，一一懺除，懺悔之後，心就會開闊，福氣就可以流進來；沒有懺的話，心門就關閉了，福氣就流不進來。」

台南分院執事晟芝法師說，《梁皇寶懺》教導世人發菩提心、修慈悲行，經常禮拜懺悔能以此消災，災消吉至。分院也設美味齋食，以最虔敬心召請六道眾生聞法受食，悲心遍十方法界，以5天時間，圓滿殊勝的梁皇法會，可謂冥陽兩利。

8日的供佛齋天法會，黃偉哲到場供燈祈福，並祝福法會圓滿、與會菩薩身體健康，並肯定靈鷲山淨化社會的努力奉獻，市府一定會全力配合相關活動。

除了市長親自蒞臨祝福，台南市議長郭信良、中西區區長蕭泰華、東區區長陳勝楠、安南區區長葉誌明、民政局長顏振標、市議員曾培雅、蔡旺詮、蔡淑惠祕書代表、洪玉鳳、陳怡珍、東區裕農里里長陳良濱等貴賓，也一同祈願國泰民安，家興事和善心極樂。

9日的「五大士瑜伽燄口法會」，召請法界眾生聽聞佛法、皈依受戒，讓餓鬼道眾生暫時除去痛苦，飽餐一頓，歡喜聽聞法要，也讓所有拜懺功德主依此福德能夠罪障消除、積聚善緣、同霑法益。

靈鷲山佛教教團經常關懷在地社福團體，法會也將舉辦白米贊普捐贈儀式，捐贈白米和各項法會物資，具體實踐心道法師教導發菩提心，慈悲喜捨，平日多念佛，不退轉佛性，在佛法裡自在平安的理念。

(中時 )