運將恍神撞路緣 小黃四輪朝天翻車 17:482019/06/08 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市街頭下午發生一起計程車翻覆意外，所幸無人受傷。(林郁平翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市新生北路、民權東路口，8日下午3時許，突然發生一起計程車翻覆意外，56歲徐姓運將自行爬出車外，所幸無人傷亡。警方到場確認徐男沒有酒駕，徐男坦承是因一時恍神才不慎肇事。 據目擊者表示，當時該輛計程車在路口停等紅燈，待號誌轉為綠燈時，小黃一起步竟撞上內側車道旁的路緣，導致車輛180度大翻轉，躺在斑馬線上，隨後即見到運將自行爬出車外。 警方對徐男進行酒測，發現酒測值為零，徐男供稱，他當時從新生北路南往北方向準備載客，因一時恍神，方向盤不慎往左偏移，才導致失控撞上路緣翻車。 (中時 ) #運將 #計程車 #警方 #路口 #酒測 也許您會感興趣 推薦閱讀 敬老卡也能搭小黃 侯允評估 04:102019/06/04 地方新聞 端午節連假 彰化縣各重要路口交通管制、疏導 15:022019/06/05 生活 橋頭小黃司機被槍殺案 兇嫌遭起訴 16:582019/06/05 社會 史上最爆笑反酒駕宣導 原住民詼諧對話寓教於樂 18:392019/06/05 社會 買完菜就不見人影 婦急尋失智丈夫 12:142019/06/06 社會 國中女生遭槍擊討債案 警方晚間逮獲吳姓少年 20:532019/06/06 社會 端午節警方拚治安不打烊松竹寺贈千顆粽慰勤 22:062019/06/06 社會 為什麼多數的計程車都是黃色的？ 10:302019/06/07 日常 路口閃燈未減速 自小客車、警車相撞 11:312019/06/07 社會 影》男撞進下營早餐店 車頭全毀店也壞 21:172019/06/07 社會 社會熱門新聞 女童遭姦棄叢林9天慘死 26年後確認兇手竟是他 - 社會 女同志拒絕「表演接吻」 公車上慘遭4屁孩打到噴血 - 社會 「亂到妳離婚」女護理師被逼開房 男子30萬和解判2年 - 社會 - 中時 長腿正妹花蓮挺韓 推掉通告也要來 - 社會 機場撞女婿帶小三出遊 大媽反應驚呆網友 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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