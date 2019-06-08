北市新生北路、民權東路口，8日下午3時許，突然發生一起計程車翻覆意外，56歲徐姓運將自行爬出車外，所幸無人傷亡。警方到場確認徐男沒有酒駕，徐男坦承是因一時恍神才不慎肇事。

據目擊者表示，當時該輛計程車在路口停等紅燈，待號誌轉為綠燈時，小黃一起步竟撞上內側車道旁的路緣，導致車輛180度大翻轉，躺在斑馬線上，隨後即見到運將自行爬出車外。

警方對徐男進行酒測，發現酒測值為零，徐男供稱，他當時從新生北路南往北方向準備載客，因一時恍神，方向盤不慎往左偏移，才導致失控撞上路緣翻車。

(中時 )