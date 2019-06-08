花蓮挺韓造勢大會今（8日）登場，現場一片旗海飄揚，畫面震撼，而稍早主辦單位也宣布人數已突破15萬人，創下後山難以突破的奇蹟！而稍早名嘴黃暐瀚也在臉書點出「已經不是人數的問題！」而是一種挺韓的信念與堅持。黃暐瀚一席話也釣出網友分享中天電視台轉播花蓮造勢與友台轉播蔡賴政見發表會的收看人數差距截圖，令黃暐瀚也按讚。

有網友在黃暐瀚臉書分享今日下午2點33分，中天與其他家電視台分別轉播花蓮造勢、蔡賴政見發表會線上收看人數截圖，3萬3對上7363人，足足差了快5倍，人氣懸殊。

黃暐瀚稍早也在臉書PO文說：「正當我在攝影棚內，一邊關注著『蔡賴政見會』，一邊計算著『花蓮造勢現場人數』的同時，許多網友，不斷傳照片給我，告知我目前花蓮的狀況。」

還有住在屏東牡丹鄉一位73歲老先生，在太太過世後，第一次背起行囊，要出遠門去花蓮挺韓國瑜；高雄小港的媽媽，不知道是不是因為沒有買到車票，居然騎了十個小時的機車，從高雄一路騎到花蓮。黃暐瀚說：「這些熱情，化成了力量，期待韓國瑜能夠永遠記得，不要辜負人民對他的期待。永遠不忘！」

(中時電子報)