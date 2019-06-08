高雄市長韓國瑜今挺進後山花蓮造勢，現場人數突破15萬人，韓國瑜夫婦走了20分鐘才走上舞台，韓國瑜痛批民進黨政府3年執政不認真，選舉到了才搞兩岸對撞，承諾有信心創造兩岸的和平，讓台灣人民脫離苦日子，2020一定要讓民進黨下台。

韓國瑜表示，民進黨執政後，藍綠惡鬥、把兩岸搞得劍拔弩張，大家變得不快樂，政治不應該離開人性，一樣可以很溫暖、熱情、歡笑的，他批評民進黨講了那麼多漂亮的經濟發展的數字，卻忘記一件事情，就是全台一千多萬的勞工朋友過得很辛苦。

韓指出，民進黨蔡英文政府3年執政不認真，選舉快到了才搞兩岸對撞，「哪有這種執政黨？」民進黨黨內初選因為賴清德表態參選，規則一改再改，「哪有這種執政黨？」他強調，他堅持九二共識，未來選戰會越來愈嚴厲，呼籲韓粉給他支持，給他力量。

韓國瑜說，現在不光是中華民國的生死保衛戰，他有信心創造兩岸的和平，把兩岸的框架拆掉，有信心讓台灣鄉親過好日子，也要讓台灣人民脫離苦日子，我們一起手牽手、心連著心，2020一定要讓民進黨下台，全場15萬民眾齊聲歡呼韓總統好。

(中時 )