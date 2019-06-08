◎韓國瑜花蓮造勢衝12萬人 粉絲齊唱我們都是一家人

韓國瑜花蓮造勢進入高潮，縣長徐榛蔚4時30分左右與花東兩縣議員、鄉鎮市長陪同下，大跳原住民舞蹈，徐榛蔚喊話「中華民國因為韓國瑜團結在一起，要讓中華民國一路發」，並公布現場人數突破12萬人，現場齊聲合唱「我們都是一家人」迎接韓國瑜進場。

◎蔡英文嗆賴清德 自我否定怎面對2020大選

民進黨今舉行總統初選政見發表會，蔡英文總統在申論時強調，她執政三年有成，已經開始收成，痛苦會過去，美麗會留下，成績會留下來。要相信自己的成績，不要忘自菲薄，「一個執政黨要是自我否定，不知道要如何面對2020的大選」。

◎賴轟蔡 台非世襲帝制 交棒接棒由人民決定

民進黨總統初選電視政見會登場，前行政院長賴清德首先進行申論。他強調，台灣已經是個民主國家，不是世襲帝制，交棒接棒都應讓人民決定，自然而然就沒有政變、偷襲的問題，更何況這些指控都非事實。

◎快去買票 建民14日為富邦悍將開球文化大學今天舉行畢業典禮，將有一位全國最高齡的博士生。1926年出生、前旅美大聯盟球星「建仔」王建民回來了！並將於下周五（14日）蒞臨新莊棒球場，應邀擔任中華職棒例行賽：中信兄弟vs.富邦悍將之戰的開球嘉賓，這也是建仔首次為中職比賽開球，想念建仔的球迷快去買票。

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(中時電子報)