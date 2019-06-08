原民會於今、明（8日、9日）兩天於台師大體育館舉辦「第5屆原住民族語單詞競賽」，全國決賽計有75隊報名，參賽人數再度超過500人；將於這兩天的賽程中，爭奪全國原住民族語單詞競賽的最高殊榮。

參賽隊伍來自全國14個縣市，經歷各縣市初賽脫穎而出的冠亞軍隊伍有：一般語別國小組27隊、一般語別國中組27隊、瀕危語別國小組8隊、瀕危語別國中組13隊。總計有超過500名的參賽選手，比賽語別高達20種。為了增加比賽的公平性及競賽流暢度，邀請逾60位族語老師擔任主審及族語裁判。

原民會主委夷將．拔路兒主持開幕典禮致詞表示，「原住民族語單詞競賽」要落實聯合國國際原住民族語言年的目標：以現代科技支持族語傳承，讓兒童青年有機會學習族語，讓社會大眾了解原住民族語言及文化知識之美。

為讓更多族人能透過競賽方式學習族語，明日下午1時進行總決賽，同時由原民台進行網路直播，讓民眾可透過網路欣賞精彩競賽。而收看直播的民眾也有機會參加抽獎並獲得大獎，總決賽直播會公布相關辦法。

(中時 )