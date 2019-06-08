鹿港詩人節8日在文開書院登場，鹿港當地特有的民俗遊戲葫蘆問，吸引許多親子駐足體驗，彰化縣長王惠美(右)前來觀戰。（謝瓊雲攝）

鹿港詩人節活動登場，還有國樂團現場演奏。（謝瓊雲攝）

300位詩人齊聚一堂作詩吟唱，書畫家則現場揮毫將創作寫下，令人大開眼界。（謝瓊雲攝）

鹿港詩人節8日邀集全國300位詩人齊聚一堂，老中青三代文青齊聚，推廣傳統藝文詩詞之美，彰化縣長王惠美（中）獲贈一幅墨寶留念。（謝瓊雲攝）

鹿港詩人節全國詩人大會8日上午在鹿港文武廟文開書院登場，全國詩人齊聚作詩、吟詩，還有書畫家現場大秀功力，最吸睛的莫過於放大版的「葫蘆問」是鹿港專有的親子民俗童玩，吸引遊客駐足PK。

彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、彰化縣文開詩社理事長洪一平等人都出席活動，大力推廣詩詞欣賞、傳統藝術文化與台語文活動；來自全國各地20幾個詩社團體、300多位詩人與會，以不同腔調吟詩唱詞，進行精采的擊缽全國詩人大會。

詩人們在場邊以一炷香時間作詩交流，繳稿由評審臚唱；場邊還有陣陣優雅國樂傳來，書法家、藝術家現場揮毫，把創作形於紙上、即興吟詠；而最受大眾親子歡迎的，則是「葫蘆問」。

葫蘆問圖案呈現同心圓螺旋狀，中心位置是南極仙翁圖，加上八仙、各式祥獸動物兩兩相對，透過擲骰子、和類似傳統民謠式的口訣，彷彿像是在詩歌唱頌聲中玩「中式大富翁」。

王惠美表示，詩人節號召全國詩聖共聚一堂，作詩、吟詩，推廣詩詞之美；而「葫蘆問」是鹿港在地特有的遊戲，過去老一輩人喜歡透過「葫蘆問」相互較勁PK，值得外地遊客與鄉親來體驗，歡迎全國鄉親來鹿港嘗美食、看古蹟、欣賞傳統的藝術文化，6月底前到彰化旅宿住一晚，還有機會抽中百萬休旅車。

(中時 )