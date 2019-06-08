韓粉8日在花蓮舉辦挺韓大會師，主辦單位宣布現場湧入逾15萬人。資深媒體人黃暐瀚指出，老先生為韓國瑜難得出遠門、高雄一位地方媽媽竟遠從高雄騎10小時到花蓮，所以這一場造勢，已經不是人數的問題！

黃暐瀚在臉書表示，他一邊關注「蔡賴政見會」，一邊計算「花蓮造勢現場人數」的同時，有許多網友不斷傳照片給他，跟他說目前花蓮的狀況。比如屏東縣牡丹鄉旭海村一位73歲的老先生，在太太過世之後，第一次背起行囊出遠門去花蓮挺韓國瑜；高雄小港一位地方媽媽，不知道是不是因為沒買到車票，居然騎了10個小時的機車，從高雄一路騎到花蓮。

黃暐瀚強調，這場造勢已經不是人數的問題，而是一種堅持、是一種信念。為挺韓，他們可以騎10個小時的機車，可以拚了命去買火車票，可以開夜車，車停路邊睡行李箱，可以風雨無阻，可以不顧一切。這些熱情化成了力量，期待韓國瑜能夠永遠記得，不要辜負人民對他的期待。

網友感動說：「不只騎機車的感動，還有騎腳踏車的激盪著人心。」、「老人家的期待，不是為自己，而是為子孫，這種堅持和堅定，年輕人很難體會得到。」、「我無法去，和他們一比，我真是汗顏，好感動。」

還有人說：「在網路說再多，能抵得上實際自己行動花白花花的錢，坐七八個小時車程，家族20幾個人就為挺一個人嗎？講那些什麼都老人啦、人數少啦，繼續酸吧！繼續在網路酸，我們就繼續在馬路上、到處去為韓國瑜拉票。」

(中時電子報)