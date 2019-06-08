哨聲一響，明道大學代表隊選手團結努力划動船槳奔向終點。（謝瓊雲翻攝）

經過一番激戰，明道大學代表隊龍舟順利通過終點奪旗，勇奪亞軍好成績。（謝瓊雲翻攝）

2019鹿港慶端陽國際龍舟賽，吸引118支隊伍參賽，其中，國際組賽事有16支隊伍報名，明道大學代表會24名選手歷經3個月苦練，最終在國際組中過關斬將，勇奪亞軍，讓全校師生振奮、與有榮焉。

今年的國際龍舟賽共118支隊伍、逾3000名選手齊聚福鹿溪水道展開精采對決。國際組包含明道大學、彰師大、雲科大、中國醫大等大專院校，選手來自美國、泰國、越南等24個國家，同場競技、體驗端午節傳統民俗划龍舟活動。

明道大學國際學生組由休閒保健系張志青、邱耀志老師召集訓練，賽前3個月來，24名參賽選手在校內游泳池、蠡澤湖辛苦練習，果然不負眾望順利在比賽中擊敗許多強勁隊伍，拿下亞軍殊榮。

休保閒保健系的隊長郭家宏說，除了賽前在校內進行室內外密集訓練，培養默契及動作契合度；賽前隊員們也把握機會到鹿港福鹿溪龍舟競賽場地實地訓練，熟悉比賽場域，比賽當下果然發揮平時苦練成果，團結一致奮力划向終點。

校長汪大永表示，代表隊龍舟賽勇奪亞軍傳回，校方與有榮焉；全校有近千名外籍、或境外學生，來自13個國家，因此學校不定期舉辦文化交流，幫助學生認識不同國家文化。端午節前夕，學校除了舉辦划龍舟、包粽子等活動，也邀請有端午節文化的其他亞洲國家學生分享當地風俗，讓大家認識各國不一樣的慶端午方式。

(中時 )