韓國瑜突然改變方向進場，大家擠成一團猛拍。（范振和攝）

韓國瑜由大旗隊引領進場，氣勢宏偉壯觀。（范振和攝）

延續6月1日凱道40萬人氣勢，「決戰2020-贏回台灣」8日韓粉花蓮場造勢成功，支持韓國瑜的「韓家軍」與力挺前縣長傅崐萁的「傅家軍」合流，帶出12萬人潮，創下花蓮有史以來造勢活動新紀錄。

韓國瑜、佳芬姐大進場 韓家軍熱情更勝凱道！

雖然花蓮交通比較不方便，又正值端午連假，交通、住宿難訂，但還是有10萬韓粉湧入花蓮，展現「非韓不投」氣勢，也成功展現傅崐萁在「主場」的陸軍實力。

這次負責規畫攤位與舞台設計的超級韓粉劉有成就說，他曾負責製搭設馬英九、陳水扁競選總統的大舞台，都沒有這次長37公尺、縱深9公尺這麼大的大舞台，且同時還架設部400吋的電視牆，「我20多年來，沒看過這麼大的造勢場子！」

曾任新城鄉長、縣議員的何禮臺，此次回鍋再任鄉長，他表示，在地方問政這麼多年來，碰到創下地方自治史上造勢最多人數的新紀錄，令人咋舌，12萬的人潮是2008年馬英九參選總統在花蓮場6萬多人的一倍多，韓國瑜書寫「後山傳奇」，已深具總統規格的選戰實力。

就從今天下午的大面國旗談起，花蓮市婦女挺韓粉絲後援會總幹事江如玲描述，大面國旗由六期市地重劃區場內傳遞到附近的中山路、重慶路上，放眼望去，紅壓壓一片人潮與旗海，交織一片，只能用「恐怖」兩字形容。

江如玲說，今天下午3時30分，她初估已有7萬人潮，破10萬人大關，不成問題。下午不到2時，六期市地重劃區主場地，就擠滿了人潮，接著，周圍街道溢滿穿紅衣、國旗裝的韓粉，摩肩擦踵，壯觀之至，果然在韓國瑜進場前一刻，12萬多名的紅衫軍溢漫滿了周遭道路，「韓國瑜，凍蒜！」「中華民國萬歲！」「台灣加油！」聲聲入耳，笛聲響徹雲霄，令人感動萬分。

(中時 )