大陸籍「潤航568號」貨船8日清晨於我海域擦撞澎湖籍「順滿利2號」漁船後逃逸，海巡署澎湖及金門海巡隊聯手追緝百浬討公道，陸船理虧賠償人民幣3萬元和解。

澎湖海巡隊指出，8日清晨6時48分接獲台中漁業電台通報求援，澎湖籍「順滿利2號」漁船於小門西北方33浬處海域慘遭中國籍「潤航568號」貨船擦撞船艏，陸船當場倉皇逃逸。

澎湖海巡隊立即調派線上PP-3539巡防艇馳援，海巡署金馬澎分署也緊急增派金門海巡隊PP-10039巡防艇趕往協助。

肇事陸船加速持續往北逃竄，「順」船及友船一路緊追在後，並持續提供陸船的最新船位，海巡署終於於上午10時許在澎湖北海目斗嶼西北39浬成功攔截肇事陸船。

澎湖海巡隊登檢蒐證盤查，協調雙方至我巡防艇上和解事宜，陸船船長自知理虧，當場同意以人民幣3萬元賠償「順」船，雙方簽署海事糾紛和解書後善了。

澎湖海巡隊呼籲，船隻於海上作業應隨時注意安全，倘若發生緊急事故，務必立即利用海巡服務專線電話「118」，或透過台灣各區漁業通訊電台通報，海巡署將於第一時間派遣艦艇趕往現場協助及全力救援。

(中時 )